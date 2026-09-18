Ticaret Bakanlığı, fındık piyasası için Ordu ve Giresun'daki borsalara müfettiş gönderdi

Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'da kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı. Bu kapsamda Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlerin incelenmesi için Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.

Bakanlık, fındık piyasasında üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla piyasa denetimlerini sürdürüyor.

Denetim ve inceleme süreci devam ediyor

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlatılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yapılacak incelemeler sonucunda piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.