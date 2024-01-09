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Ticaret Bakanlığı, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin düzenlemeler yaptı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin düzenlemeler yaptı

Ticaret Bakanlığı, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin düzenlemeler yaparak yeni yönetmelikleri yürürlüğe koydu. Yapılan düzenlemelerle yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmaların işlemleri kolaylaştırıldı, posta ve hızlı kargo ile taşınan eşyanın kıymet tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak, transit rejimi altında taşınan eşyalarda eksiklik/fazlalık durumlarına açıklık getirildi. Ayrıca, antrepolardaki eşya devirlerinde yeknesaklık sağlanması, geçici ithalat işlemlerinde süre uzatımı imkanının genişletilmesi, geçici depolama yerlerinin kapatılması ve antrepo alanı kontrolleri gibi konularda da düzenlemeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin düzenlemeler yaptı
09.01.2024 - 11:05,
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Ticaret Bakanlığı, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin hususlarda düzenleme yaptı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, "yetkilendirilmiş yükümlü statüsü" sahibi firmalar, bölünerek yapacakları "onaylanmış kişi statüsü" işlemlerinde istenilen fiilen faaliyette bulunma süresini beklemeden başvuru yapabilecek.

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de yer alan, posta ve hızlı kargo ile taşınan ticari mahiyette olmayan eşyanın kıymetinin tespitinde kargo ücretinin dikkate alınmayacağını düzenleyen hükümler ile yönetmelik arasında uyum sağlandı.

Düzenlemeyle, transit rejimi altında taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyada varış gümrük idarelerince tespit edilen eksiklik/fazlalık durumlarında yapılacak işlemlere de açıklık getirildi. Böylece, uluslararası ticaret ve lojistik sektörünün iş süreçleri ticari hayatın gerçekleriyle uyumlu hale getirildi.

Antrepolardaki eşya devirlerinde gümrük müdürlüklerince farklı değerlendirmeler yapılması nedeniyle, bu konuda yeknesaklığın sağlanması, mevzuatın daha sade ve anlaşılır olması, eşya devrine ilişkin işlemlerin eksik yapılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımın belirlenmesi için düzenlemeye gidildi.

Geçici ithalat işlemleri için sağlanan 9 aylık süre uzatımı imkanından, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan havayolu şirketlerinin de faydalanması sağlandı.

Düzenlemeyle, geçici depolama yerlerinin kapatılması ile geçici depolama yerinde yapılacak fiziki değişikliklere yönelik işlemlere açıklık getirildi.

Yatırım izni için ek süre talep edilmesi durumunda ilgililerce başvuru yapılmaması veya süre bitiminde yeniden ek süre talebinde bulunulmaması halinde bu izinlerin iptaline imkan tanındı.

Antrepo alanı ve sahasına yönelik yapılması gereken kontroller belirtilerek, antrepo alanı ve antrepo sahası arasındaki farklılık ortaya koyuldu.

Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılması taleplerinin karşılanmasına ilişkin hususlar netleştirilerek, antreponun kapatılması durumunda açma ve işletme izin belgelerinde müdürlükçe yapılacak işlemlere açıklık getirildi.

Uzayan kovuşturma süreleri göz önünde bulundurularak haklarında yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma bulunan kişilere ait yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yetki belgesi başvurularının, Bakanlıkça değerlendirmeye alınabilmesine imkan tanındı.

Eşya devrine ilişkin işlemlerin eksik yapılması durumunda cezai yaptırımlar netleştirildi. Geçici depolama yerlerine ve/veya antrepolara gümrük idarelerinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması durumunda idari para cezası getirildi.

Kaynak: AA
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