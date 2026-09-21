Ticaret Bakanlığı ilk 8 ayda 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza düzenledi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı ilk 8 ayda 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza düzenledi

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Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk 8 ayında yürüttüğü gümrük denetimlerinde toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi. İkincil kontrol incelemelerinde 142 bin 768 beyanname denetlenirken tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı.

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve gümrük işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştiren dış ticaret erbabının haklarının gözetilmesi amacıyla geçmiş dönemlere ilişkin gümrük ve dış ticaret işlemlerinin denetimini etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kontrol çalışmaları sonucunda, 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

717 İkincil Kontrol Raporu kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi

Toplam 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında; 717 İkincil Kontrol Raporu kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

23 bin 132 gümrük beyannamesine 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi

Ayrıca 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesine 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 8,3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı.

Yılın ilk 8 ayında toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce kullanılan ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanılarak belirlenen riskli firmalar üzerinde Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 160 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandı. Böylece, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri sonucunda toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerinin etkin şekilde yürütülmeye devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
Ticaret BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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