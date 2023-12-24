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Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabet önlemlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabet önlemlerini sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi korumak amacıyla 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin devam ettiğini açıkladı. Yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunduğu belirtilirken, 15 üründe 26 adet nihai gözden geçirme ve 3 üründe 6 adet damping soruşturmasının sürdürüldüğü ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabet önlemlerini sürdürüyor
24.12.2023 - 11:07,
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Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetten yerli üreticiyi korumak için 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerin haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararının önüne geçildiği belirtildi.

Bu kapsamda, halihazırda 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin,15 üründe 26 adet nihai gözden geçirme ve 3 üründe 6 adet damping soruşturmasının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, dampinge karşı önlemler yürürlüğe girme tarihlerinden veya en son gözden geçirme soruşturmasının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır. Bununla birlikte, yürürlükten kalkacak olan dampinge karşı önleme ilişkin olarak, önlemin sona ermesi ile dampingin ve zararın devam edeceğini veya yeniden meydana geleceğini iddia eden önlem konusu ürünün yerli üreticilerinin, usulüne uygun hazırlanmış başvurusu üzerine, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde, önlem konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılabilmektedir."

Açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"e de değinilerek, Çin ve Tayvan menşeli "paslanmaz çelikten boru" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine yönelik olarak, yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturmaya taraf olarak katılmak isteyenlerin, tebliğde belirtilen süreler içerisinde, Ticaret Bakanlığına başvurmaları gerektiği bildirildi.

Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "Firmalarımızın haksız rekabete karşı korunması noktasında ithalat politika araçlarının kullanımı etkin bir şekilde sürdürülecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA
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