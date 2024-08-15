Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

15.08.2024 13:17
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşırken, Ankara'daki bir kırtasiyede ürün denetimleri yaptı.

Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

Ekipler, öncelikle ürün üzerinde etiket olup olmadığını tespit etti. Fiyat etiketinde bulunması gereken unsurlara da dikkat eden ekipler, bu kapsamda ürünün ayırt edici özelliği ile menşei ve fiyat değişim tarihini inceledi.

Bakanlık ekipleri, denetimlerin ürün güvenliği ayağında ise boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işareti olup olmadığını kontrol etti.

Oyuncak şeklindeki veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise yaş grubuna yönelik uyarı bulunup bulunmadığı denetlendi.

Bakanlık tarafından "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen denetimler aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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