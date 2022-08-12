Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti

12.08.2022 09:30
Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti

Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir uluslararası gözetim şirketine 1 ay faaliyetten men cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı, mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle bir uluslararası gözetim şirketine 1 ay faaliyetten men cezası verdi.

Bakanlığın "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili mevzuata aykırı davranan "Focus Inspection Uluslararası Gözetim Denetim ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi" 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti - Son Dakika

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