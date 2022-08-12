Buna göre, ilgili mevzuata aykırı davranan "Focus Inspection Uluslararası Gözetim Denetim ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi" 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketini 1 ay süreyle faaliyetten men etti - Son Dakika

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