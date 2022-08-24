'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de - Son Dakika
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'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de

24.08.2022 01:52
'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de

TİCARET Bakanlığı'nca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

TİCARET Bakanlığı'nca hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte, tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine karar verildi.Yönetmelikte, 'Cayma hakkının istisnaları' başlığında bulunan madde 15'e de eklemeler yapıldı. Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı durumlarda; tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi. Buna göre, tüketiciler internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, drone, tablet ve bilgisayarları iade edemeyecek.


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Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de - Son Dakika

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