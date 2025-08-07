Ticaret Bakanlığı\'ndan 1,7 Milyar TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürünün denetlendiğini, toplamda 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

FAHİŞ FİYAT VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA CEZA KESİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerimizin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimizce yürütülen çalışmalar, 2025 yılının Temmuz ayında ve ilk 7 ay boyunca aralıksız devam etmiştir. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce; otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre uygulanan ceza dağılımı ise şu şekildedir; fahiş fiyat denetimleri kapsamında 254 milyon 574 bin 435 TL, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 TL, kuyum sektörü denetimleri kapsamında 16 milyon 700 bin TL, emlak sektörü denetimleri kapsamında 46 milyon 473 bin 142 TL, otomotiv sektörü denetimleri kapsamında 85 milyon 720 bin 939 TL" denildi.

Sadece temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde ise 9 bin 440 firmanın denetlendiği belirtilerek, 482 firmaya 70,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

29 MİLYON 966 BİN TL'LİK REKOR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin, "Tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 1277 gerçek ve tüzel kişiye toplam 357 milyon 295 bin 763 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetim başlıklarına göre ceza dağılımı ise şu şekildedir; tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış ve benzeri) 170 milyon 473 bin 48 TL, reklam ve haksız ticari uygulamalar 156 milyon 856 bin 697 TL, ürün güvenliği denetimleri (piyasa gözetimi) 29 milyon 966 bin 18 TL" ifadelerine yer verildi.