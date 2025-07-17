Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Düzenlemesi

17.07.2025 08:49
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Yeni düzenlemelerle tüketici hakları korunacak, fiyatlar daha şeffaf hale getirilecek.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği hatırlatılarak," Temel amacı "Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz etmektedir"ifadesi kullanıldı.

Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğu vurgulanarak şöyle denildi:

" Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır.

Bir Ahilik geleneği olan "Ölçü ve Tartıda Doğruluk" ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır.

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecektir.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir.

Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabileceklerdir.

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getirilmektedir.

Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, "fiyat gör" gibi elektronik cihazların kullanılması imkanı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üretici ve tüketici odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Ticaret Bakanlığı, bilgilendirme ve uygulama amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, ilgili Yönetmelik resmi onaya sunulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Düzenlemesi - Son Dakika

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