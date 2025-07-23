Ticaret Bakanlığı'ndan Güvensiz Ürün Denetimi

TİCARET Bakanlığı 2025'in ilk 6 ayında tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakımı, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yılın 6 ayında ?1071 firmada denetim gerçekleştirildi. 2 bin 32 parti ürün kontrol edilerek, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulandı. ? Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında, özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde, analizler doğrultusunda denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek olan ürünler analize tabi tutuldu. Ürünler; kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer alması zorunlu bilgiler açısından da denetlendi.

GÜVENSİZ ÜRÜN SİTESİNE 5,5 MİLYON ZİYARET

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' anlayışıyla hareket edilmekte, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirler alınmaktadır. Denetim planları, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlanmakta; piyasaya arz edilen her ürün titizlikle izlenmektedir. Denetimlerin yanı sıra, mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri de yoğun şekilde sürdürülmektedir. Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla; güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresine vatandaşlarımızın ilgisi büyüktür. Site, bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret almıştır" denildi.