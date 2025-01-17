Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye ile Ekonomik İşbirliği Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye ile Ekonomik İşbirliği Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin yeniden inşa süreci (2025'te gümrük vergilendirme sistemine geçiş) ve ekonomik kalkınma için ortak çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Suriye ile ticaret ve gümrük konularında görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

17.01.2025 15:13
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TİCARET Bakanlığı, "Ülkemiz, Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye yeni yönetimi 11 Ocak 2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi, Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır. Ülkemiz, Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" denildi.

TOPLANTI PLANLANDI

Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığı belirtilerek, "Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye ile Ekonomik İşbirliği Açıklaması - Son Dakika

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