Ticaret Bakanlığı\'ndan Taksit Açıklaması

Akıllı telefon alımlarında 12 taksit sınırının genişletileceğine yönelik iddialara Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Bakanlık, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."