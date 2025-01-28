Ticaret Bakanlığı'ndan Yangın Malzemeleri Denetimi

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, yangın malzemesi denetimleri kapsamında, 351 firmanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek savunmalarının istendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yangın söndürme malzemeleri satan yerlere yönelik Ticaret İl Müdürlükleri tarafından denetimler yapıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda; 27 Ocak 2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre; ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir. Toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351'dir" ifadelerine yer verildi.