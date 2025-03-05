Sahte otomobil ilanlarına ceza yağdı - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte otomobil ilanlarına ceza yağdı

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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı faaliyet raporuna göre, adil fiyatlarla mal ve hizmetlere ulaşmayı sağlamak ve haksız kazancı önlemek amacıyla fahiş fiyat ve stokçuluk uygulayan firmalara yüksek cezalar kesmeye devam ediyor. Geçen yıl fahiş fiyat uygulayan firmalara 216,4 milyon lira, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 64,8 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca, yetki belgesiz faaliyet gösteren kuyumculara da 25 milyon lira ceza kesildi.

05.03.2025 15:45  Güncelleme: 07:53
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Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat uygulayan firmalara 216,4 milyon lira, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 64,8 milyon lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, tüketicilerin adil fiyatlarla mal ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak, piyasa dengesini korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Manipülatif fiyat artışlarının, piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek için özellikle fahiş fiyat ve stokçuluğa ilişkin denetim ve inceleme faaliyetleri yürütülüyor.

Bakanlığa bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, belirli sektörlerdeki fiyat hareketleri takip ediliyor. Kurul, fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetim ve incelemelerde bulunuyor, idari para cezası uyguluyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ AYKIRILIĞA 12,6 MİLYON LİRALIK CEZA

Fahiş fiyatla ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler doğrultusunda, ticaret il müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat artışı incelemelerinde, geçen yıl 72 bin 774 firma ve 661 bin 327 ürün denetlendi. Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere, toplam 216 milyon 410 bin 314 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Özellikle motorlu kara taşıtları piyasasında haksız ticari kazançların engellenmesi amacıyla otomotiv sektöründe, "6 ay-6 bin kilometre" düzenlenmesinden ilan kısıtlamasına kadar çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bu doğrultuda 2024'te otomotiv sektöründeki denetimlerde 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarına aykırı hareket edenler ile yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunanlara 12 milyon 608 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Bakanlığa ulaşan şikayetler sonucunda, sektörde bir dizi denetimler yapıldı. Denetimlerin de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda, stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, 64 milyon 805 bin 288 liralık ceza kesildi.

YETKİ BELGESİZ KUYUMCULARA 25 MİLYON LİRALIK CEZA

Bakanlık, adil rekabeti sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla kuyum sektöründeki faaliyetleri de mercek altına aldı. Özellikle kuyum işletmelerinin yetki belgesi almadan faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi, böylelikle sektörde güvenilirliğin artırılması ve tüketicilerin mağdur olmaması amaçlandı.

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 367 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi verildi. Kuyum ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik denetim faaliyetleri sonucunda, yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 2024'te toplam 25 milyon lira ceza uygulandı.

Sahte otomobil ilanlarına ceza yağdı
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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte otomobil ilanlarına ceza yağdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Turgay uysal:
    sayın bakanım sahtekarlığı kesin hatta 50 milyon TL kes elleri uzanması sahtekarlarların 11 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Görmeden araba ev almayın 2 1 Yanıtla
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