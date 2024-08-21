Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı tarafından 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünler, Ticaret Bakanlığı'nın oluşturacağı bilgi sistemine kaydedilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı belirtildi. 2021'de yapılan ek düzenlemelerle, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesinin, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra; akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemleri de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedilerek, "Yönetmelik ile yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine, şubelerinin yanı sıra; yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir" denildi.

'YETKİ BELGESİ 6 AYA KADAR ASKIYA ALINABİLECEK'

Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin, bu yetkiyi başka işletmelere devretmesinin kesin olarak yasaklanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır. Hukuki aykırılıklar için adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörülmektedir. Daha önceki düzenlemede aykırılık halinde yalnızca yenileme merkezinin yetki belgesinin iptaline yönelik bir yaptırıma yer verilmişken, yeni düzenleme uyarınca belge iptalinin yanı sıra; ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımı getirilerek, mevcut yaptırımlar ihlale uygun olarak kademeli hale getirilmekte, böylelikle hem sektörün hem de tüketicilerin menfaatine hizmet edecek bir ticari atmosferin oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılması amaçlanmaktadır. Sektöre yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin bakanlığımız tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen 3 aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecektir. Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır. Yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınmaktadır."