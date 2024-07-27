Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'ni kamuoyuyla paylaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'ni kamuoyuyla paylaşacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için 'Responsible® Programı' olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlık, ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor ve ihracatçı firmalara Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda kılavuzluk etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık, Responsible® Programı ile ihracatçıların sürdürülebilirlik odaklı ticaretin kurallarına adapte olabilmeleri için yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.

27.07.2024 10:29
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Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin ayrıntılarını 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, ekonominin belkemiği haline gelen ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.

Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'ni kamuoyuyla paylaşacak - Son Dakika
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