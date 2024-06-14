Ticaret Bakanlığınca 2 milyar 331 milyon 949 bin TL idari para cezası uygulandı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret birimlerinin denetleme çalışmaları kapsamında, 2 milyar 331 milyon 949 bin 069 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşların ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda mağduriyetlerini bitirmek adına denetimlerini, saha çalışmalarını ve mevzuat değişikleri titizlikle devam edildiği belirtildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli bir piyasa tesisi sağlamak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yapılarak, idari yaptırımlar uygulanmış bulunduğu bildirilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; 2023 yılı ve 2024 yılı 19 Haziran 2024 yılı itibari ile otomotiv sektörüne, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930.000,00 TL, ilan kısıtlaması dahilinde 89 milyon 769 bin 614,00 TL, yetki belgesi düzenlemesi ile birlikte 21 milyon 073 bin 515,00 TL olmak üzere, toplamda 162 milyon 773.129,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında ise aynı tarihler arasında 823 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan firmalara 285 milyon 505 bin 988,00 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce, aynı zaman dilimi içerisinde emlak sektörüne yönelik çalışmalar kapsamında uygulanan cezalar ise şu şekilde açıklandı:

Bin 932 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, aykırı bulunan bin 447 firmaya toplamda 107 milyon 610 bin 682,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2024 yılı itibari ile düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."

Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal refah ve huzurun sağlanması amacıyla üzerinde hassasiyetle durulan fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise Genel Müdürlüğünce, sadece 2024 yılında 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişi denetlendiğini olup, toplamda ise 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235 milyon 188 bin 973,00 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, sektör bazlı denetimlerimiz yanında, yaş sebze meyve, ekmek tarifesine aykırı satışlar, deprem nedeniyle ihtiyaçlar ürünler, hazır beton başta olmak üzere birçok ürün grubunun detaylı takibi yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürün ve sektör bazlı olarak toplamda 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği, aykırı eylemlerde bulunan 3 bin 558 gerçek ve tüzel kişiye 814 milyon 678 bin 772,00 TL idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin olarak, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konularda denetimler yapıldığını aktarılan açıklamada, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda, 2024 yılı itibariyle 932 gerçek ve tüzel kişiye aykırı filleri dolayısıyla 467 milyon 378 bin 278,00 TL, 2023 yılı ve 11 Haziran 2024 yılı tarihleri arasında ise toplamda 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1 milyar 267 milyon 446 bin 715,00 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelememesi hususunda tüm mecralarda yayınlanan ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari organ Reklam Kurulu tarafından 9 bin 687 dosya karar bağlanarak 107milyon 333bin 510 TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmekte olduğu, yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile sorumluluğumuzdaki ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye kadar gerilediği vurgulandı. Bu kapsamda, 3 bin 499 firma denetlendiği 11 milyon 913 bin 407,00 TL idari para cezası yaptırımı uygulandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahını öncelikle temel prensibi olarak kabul ederek, personellerin fedakarca çalışmaları sayesinde hem ticaret hayatın düzenli bir işleyişini tesis etme noktasında hem de bireysel olarak vatandaşların haklarının korunması hususunda Genel Müdürlükleri, 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri başta olmak üzere iç ticaret birimlerince 116 bin 262 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 2023 yılı başından itibaren 11 Haziran 2024 tarihi geçerli olmak üzere 2 milyar 331 milyon 949 bin 69,00 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, ahilik kültürünü içinde barındıran ticaret hayatını yaşatmaya, bunun yanında tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini koruyacak adımları elimizdeki bütün materyalleri kullanarak adaletli bir işleyişi tesis etmek amacıyla çalışmalarıma tavizsiz bir anlayışla devam edeceklerini bildirildi. - ANKARA