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Ticaret Bakanlığından Ekmek Fiyatı Üzerinde İşletmelere Cezalar - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığından Ekmek Fiyatı Üzerinde İşletmelere Cezalar

Ticaret Bakanlığı, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye toplamda 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk yaptığı tespit edilen 2 işletmeye de 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığından Ekmek Fiyatı Üzerinde İşletmelere Cezalar
25.12.2023 - 09:23,
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Ticaret Bakanlığı, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu işletmelere yönelik ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu tespit edilen aykırılıklar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun toplantısında görüşülerek, belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satan 283 işletmeye, 9 milyon 374 bin 941 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Toplantıda, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225, otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Böylece, kurulca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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