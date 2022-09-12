3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı - Son Dakika
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3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı

12.09.2022 10:48
3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından Konya, Aksaray ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışı sağlayan özel düzenekler tespit edildi.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından Konya, Aksaray ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışı sağlayan özel düzenekler tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özel Ekip ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, söz konusu illerdeki 4 ayrı akaryakıt istasyonuna yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Konya'nın Karatay ilçesindeki operasyonda, istasyonda akaryakıt tankeri kullanılarak numaratörlü sayaç üzerinden kayıt dışı satış yapıldığı belirlendi.

Bu satışlar için talep üzerine sahte akaryakıt fişi düzenlendiği, giderlerini yüksek göstermek isteyen mükellefler için ise komisyon karşılığı fiş düzenlendiği bilgisini alan ekipler anında müdahale için çalışmalara başladı.

Aramalarda yazarkasa versiyon değişikliğini sağlayan el terminali ile sahte fiş düzenlemede kullanılan bilgisayarlara, yazarkasa ve çok sayıda kaçak akaryakıta el konuldu.

Sahte düzenekle usulsüz gelir elde ettiği tespit edilen istasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek gibi pek çok silah da ele geçirildi.

Aksaray'daki operasyonda kaçak sigara da yakalandı

Aksaray'da ise 2 operasyon yapıldı.

İlk operasyonda ekipler, kaçak akaryakıt satışına ilişkin düzenek ararken, akaryakıt istasyonunun çatı katında 6 bin 160 paket kaçak sigaranın saklandığını fark etti.

Bir diğer akaryakıt istasyonuna yönelik ikinci operasyonda ise otomasyon ve yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı belirlendi. Aramalarda istasyonda gizlenmiş satış sistemine paralel çalışan pompa beyni ve ara birim ünitesi bulundu, kayıt dışı satış için kullanılan bilgisayar ve yazarkasaya el konuldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yönelik operasyonda cep telefonu ile kontrol edilen ve kablosuz internet alıcısı bulunan düzenekler ortaya çıkarıldı.

İstasyon tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiğini tespit eden ekipler, cep telefonu ile sisteme müdahale edildiğini ve böylece satış verilerinin silindiğini de belirledi.

Ekiplerin sürekli ve yoğun çalışmaları sonucunda 3 ilde gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda ele geçirilen eşya, düzenek ve belgelere el konuldu, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Aksaray, Amasya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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