Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

05.10.2022 16:55
Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos döneminde 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos döneminde 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında ağustosta gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2022 döneminde borsalarda 49 bin 61 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 17 bin 99 tonla Düzce'de gerçekleştirildi. Bu kenti 7 bin 664 tonla Sakarya ve 4 bin 916 tonla Ordu izledi.

YORUMLAR
500
Giresun'da firari hükümlü yakalandı Giresun'da firari hükümlü yakalandı 29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor 29 yılda tamamlanan yığma taş cami, mimarisiyle dikkati çekiyor
Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement