Ticaret Satış Hacmi Yıllık Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Satış Hacmi Yıllık Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Mayıs ayında ticaret satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18,0 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 5,8 arttı. Ayrıca, ticaret satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 0,2 azaldı.

11.07.2024 10:31
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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,8 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 azaldı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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