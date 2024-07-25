Ticaret ve Tarım Bakanlarından Fahiş Fiyat Artışlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret ve Tarım Bakanlarından Fahiş Fiyat Artışlarıyla Mücadele Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında yapılan aylık koordinasyon toplantısında, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ele alındı. Toplantı sonrası iki bakanlığın sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ile gelecek dönemde tarımsal ve gıda üretim/tüketim miktar tahminlerinin yanında, fiyat dengeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilirliğiyle üretimin artırılması, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve makul fiyatla gıda ürünlerine ulaşması, ülkenin tarımsal ürün ihracatını katma değerli olarak artırması konularında da bakanlıkların yol haritasındaki çalışmalar gözden geçirildi.

25.07.2024 14:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında yapılan aylık koordinasyon toplantısında, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ele alındı.

Toplantı sonrası iki bakanlığın sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katılımıyla aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki toplantıda, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasada tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler ile gelecek dönemde tarımsal ve gıda üretim/tüketim miktar tahminlerinin yanında, fiyat dengeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilirliğiyle üretimin artırılması, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve makul fiyatla gıda ürünlerine ulaşması, ülkenin tarımsal ürün ihracatını katma değerli olarak artırması konularında da bakanlıkların yol haritasındaki çalışmalar gözden geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret ve Tarım Bakanlarından Fahiş Fiyat Artışlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret ve Tarım Bakanlarından Fahiş Fiyat Artışlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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