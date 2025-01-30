Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 16 safkan Arap kısrağının satışını gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 16 safkan Arap kısrağı, tek tek açık artırma usulüyle satılacak.
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 4 Şubat tarihinde saat 14.00'te yapılacak ihalede, geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olacak.
İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" internet adresinden veya TİGEM işletmelerinden görülebilecek.
Son Dakika › Ekonomi › TİGEM 16 Arap Kısrağını Satışa Çıkardı - Son Dakika
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