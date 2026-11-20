TİGEM, 350 reforme keçi için 2 Aralık'ta açık artırma düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 350 reforme keçiyi 2 Aralık saat 14.00'te açık artırmayla satacak. Tiftik ırkı keçilerin ihalesinde toplam muhammen bedel 2 milyon 96 bin 250 lira, geçici teminat 104 bin 812 lira olarak belirlendi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 350 reforme keçi satmak üzere ihale açtı.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 210 adet 18 aylık reforme teke, 100 reforme keçi ile 40 adet 18 aylık reforme keçi, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.
Tiftik ırkı keçilerin satılacağı ihale, açık artırma usulüyle 2 Aralık saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.
İhalenin toplam muhammen bedeli 2 milyon 96 bin 250 lira, geçici teminat tutarı 104 bin 812 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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