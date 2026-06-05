TİGEM 70 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor - Son Dakika
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TİGEM 70 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor

05.06.2026 09:04
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TİGEM, 14 Temmuz'da 70 baş safkan Arap koşu tayını açık artırma ile satışa çıkaracak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 70 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmeleri yetiştirmesi 43 baş dişi ve 27 baş erkek olmak üzere 70 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

Tayların satışı tek tek yapılacak. Müşteriler tayların özelliklerini belirten dijital katalogları TİGEM internet sayfasından veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.

İhale 14 Temmuz saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.???????

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor. Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM 70 Safkan Arap Koşu Tayını Satışa Sunuyor - Son Dakika

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