TİGEM'den 60 Bin kg Yapağ Satışı İhalesi - Son Dakika
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TİGEM'den 60 Bin kg Yapağ Satışı İhalesi

TİGEM\'den 60 Bin kg Yapağ Satışı İhalesi
17.07.2026 09:35
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TİGEM, Altınova Tarım İşletmesi'nde 60 bin kg merinos yapağı satışı için ihale düzenliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 60 bin kilogram merinos yapağının satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, 60 bin kilogram yapağının satışı bir parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen fiyat kilogram başına 50 lira, muhammen tutar 3 milyon lira ve geçici teminat 150 bin lira olarak belirlenen ihale, 28 Temmuz Salı günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Birinci ihaleye gelen olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek.

Geçici teminatın yüzde 5'i ve kati teminatın ihale tutarının yüzde 10'u olduğu ihalenin dokümanı, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Merinos, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM'den 60 Bin kg Yapağ Satışı İhalesi - Son Dakika

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