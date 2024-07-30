TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. İhalede 64 tay, 26 milyon 640 bin lira gelir elde edilerek alıcı buldu. En pahalı tay ise 2 milyon 550 bin liraya satılan 'Dalaman Fatihi' oldu.

30.07.2024 19:28
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Dalaman Fatihi isimli tay, 2 milyon 550 bin liradan alıcı buldu.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. İhalede 73 arap koşu tayından 64'ü 50 bin lira ile 2 milyon 550 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı ise İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya alınan "Dalaman Fatihi" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Dalaman Fatih"ini Engin Yıldız'ın 2 milyon liraya satın aldığı "Şukela" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ve Kemal Altın'ın 1 milyon 500 bin liraya satın aldığı "Doğukentli" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı izledi. TİGEM, 64 tayın satışından toplam 26 milyon 640 bin lira gelir elde etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi - Son Dakika
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