TikTok, 211 Milyon Video Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TikTok, 211 Milyon Video Kaldırdı

21.07.2025 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok'un raporuna göre, 2025'in ilk döneminde 211 milyon video kurallara aykırı gerekçesiyle silindi.

TikTok, bu yılın ilk Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TikTok, 2025 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan raporda gerçekleştirdiği içerik denetimlerinin sonuçlarına yer verdi.

Rapora göre, bu dönemde topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle 211 milyonu aşkın video platformdan kaldırıldı. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 94'ü ise 24 saat içinde silindi.

TikTok, aynı dönemde Türkiye'de toplam 5 milyon 38 bin 255 videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin yüzde 99,2'si kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 95,9'u 24 saat içinde sistemden çıkarıldı.

TikTok'un içerik denetim sistemleri, video paylaşımlarının yanı sıra canlı yayınlarda etkisini artırdı. Topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 19 milyondan fazla canlı yayın, platform tarafından sonlandırıldı. Bu sayı, bir önceki döneme göre yüzde 50'lik bir artışı ortaya koydu.

Raporda en yoğun müdahale, gençlerin dijital refahı ve güvenliğini tehdit eden, yaş sınırı ihlalleri bulunan ve yanıltıcı bilgi içeren içeriklere yönelik gerçekleşti. Buna göre, gençlere yönelik istismar politikası kapsamında kaldırılan içerikler, toplamın yüzde 39,4'ünü oluşturdu. Bu videoların yüzde 94,1'i herhangi bir görüntülenme almadan önce, yüzde 97,5'i 24 saat içinde platformdan silindi.

TikTok, içerik denetiminin yanı sıra platformun yaş sınırlamalarına uyumunu sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı kontrolleri de artırdı. 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 21,4 milyondan fazla hesap, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle platformdan çıkarıldı. Yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlar, kaldırılan videoların yüzde 45,5'ine denk geldi. Bu içeriklerin yüzde 82'si henüz görüntülenmeden, yüzde 92,8'i ise 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Otomatik müdahale oranı yüzde 87'yi aş???????tı

Bu dönemde, reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimler de yoğunlaştı. 14 milyon 898 bin 568 reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. İçerik denetiminin büyük bölümü, otomatik sistemler tarafından gerçekleştirildi. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlası herhangi bir kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 90'dan fazlası ise hiçbir görüntülenme almadan yayından kaldırıldı. Toplam ihlallerin yüzde 94'ü, 24 saat içinde silindi. Otomatik müdahale oranı ise yüzde 87'yi aşarak, TikTok'un en yüksek seviyesine ulaştı.

TikTok, büyük dil modelleri (LLM) kullanarak yorum moderasyonuna yönelik yeni bir pilot sürece başladı. İnsan dilini anlayabilen ve karmaşık görevleri yüksek bir doğruluk oranıyla yerine getirebilen bu sistemler, hem ihlal içeren yorumların daha etkin tespitinde hem yanlış kaldırmaların önlenmesinde olumlu sonuçlar verdi.

Yapay zeka destekli denetim teknolojileri, müdahale hassasiyetinin yanı sıra içerik moderatörlerinin refahını da doğrudan etkiledi. 2024 boyunca "şiddet içeren ve rahatsız edici" olarak sınıflandırılan içeriklerin manuel olarak kaldırılmasında yüzde 60'lık bir düşüş kaydedildi. Bu tür içeriklerin büyük bölümü, otomatik sistemler tarafından tespit edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TikTok, 211 Milyon Video Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kriz çıktı Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Feci ölümün kamera kaydı Damper kapağı başına çarptı Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İtalyanlar duyurdu Morata’dan yeni takımına 4 yıllık imza İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
“Ayağıma bastın“ tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim "Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
Galatasaray’dan 10 milyon euro istemişti Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe’yi seçti Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı

13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
12:32
Merakla bekleniyordu İşte Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merakla bekleniyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
11:38
Bakan Kurum’u kızdıran olay Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
10:50
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
10:35
Gelecek Partisi’nde yaprak dökümü Bir milletvekili daha istifa etti
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti
18:36
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
18:19
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
18:11
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
18:01
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu
Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
17:59
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
17:36
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu
İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
17:30
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 13:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: TikTok, 211 Milyon Video Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.