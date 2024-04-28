TikTok\'ta çocuğuna şiddet uygulayan kadının hesabı kapatıldı

Ekonomi

Çocuğu yaralıyken dakikalarca canlı yayın yapan kadının, sosyal medya platformu TikTok'taki hesabı kapatıldı.

TikTok'ta "Karagül" adıyla hesabı olan "annenin", platformdaki yayınlarında çocuklarına şiddet uyguladığı videolar tepki çekti.

Söz konusu platformda "Karagül" müstear isimli M.C. hakkında, "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali, Kasten Yaralama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

TikTok tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Karagül" isimli hesabın kapatıldığı ve kural ihlali bulunan içeriklerin yayından kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Hesaba ilişkin çok sayıda sahte hesap açıldığı belirlendi. Söz konusu sahte hesaplarla ilgili de ivedilikle harekete geçilecek."