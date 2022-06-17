TİM'de Mustafa Gültepe dönemi başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe, görevi İsmail Gülle'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Amacımız Türkiye'yi beraberce 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaştırmak. O yüzden hep beraber çok çalışmalıyız. Görevimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni, ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak" dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM), başkanlık devir teslim töreni Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 13 Haziran'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin oyları ile TİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Mustafa Gültepe, görevi önceki başkan İsmail Gülle'den devraldı.

"Hoşgörünün, istişarenin egemen olduğu bir genel kurul yaşadık"

Eski TİM Başkanı İsmail Gülle, törende yaptığı konuşmada, 2020'yi pandemiyle, 2021'i rekorlarla, 2022'de de gerçekleştirmiş oldukları genel kurulla tarihe damga vurduklarını söyleyerek, "Güzel işler yaptık. Bugün oluşturduğumuz şu atmosfer bile başlı başına bir hikayedir. Gerçekten örnek bir genel kurul oldu. Hoşgörünün, istişarenin egemen olduğu bir genel kurul yaşadık. Mühim olan kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Onu da bırakabildiysek o da bizim mutluluğumuz" diye konuştu.

Başkanlık sürecinde TİM Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe ile 4 yıl beraber görev yaptıklarını belirten İsmail Gülle, "Kendisi çok uzun zamandır ihracatın içinde. Oluşturacağı yeni yönetimiyle başarılı işler yapacaktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışı herkesin aynı anda start aldığı ve bayrağı diğerine yetiştirmek adına süratle koşup bir önde bekleyen arkadaşına bırakmasıdır. Biz bu görevi yaptık. Bir aile sıcaklığı içinde bu işleri yaptık. Görev sürecimizde benimle birlikte görev yapan bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi beraberce ortaya konmuş olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaştıracağız"

Yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe de TİM olarak ortaya koymuş oldukları birlik ve beraberliğin tüm ihracatçılar adına bundan sonra da hep birlikte devam ettireceklerini vurgulayarak, "İhracatçı, Türkiye için şu anda en fazla takip edilen en fazla izlenen gerek sektör olsun gerek birey olsun gerek meclis olsun kurumlardan bir tanesi. 4 yıl İsmail Başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İsmail Başkan hiç durmadan, 24 saatini vererek elinden geldiği kadarıyla her şeyi yapmaya çalıştı. TİM, İsmail Başkan döneminde herkese açıktı. Herkes çok rahat bir şekilde derdini, sıkıntısını anlatabiliyordu. İsmail Başkan ile bizler de elimizden geldiği kadarıyla bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştık" dedi.

Koltukların gelip geçici olduğunu ve esas işlerinin kendi işleri olduğunu ifade eden yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Kendi işimiz ve işlerimiz olmadan buralarda görev yapmak zor. Önce kendi işimizde iyi olmalıyız ki son 21 ayın 19'unda olduğu gibi rekorları sürdürebilelim. İhracatçılar Meclisi vizyonunu ortaya koymalı, biz şirketler ve birlikler olarak onlardan gelen bilgiler doğrultusunda stratejileri belirleyerek, Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde beraberce çok farklı konumlara getirmenin çalışmalarını yapalım. Görev büyük bir görev, zorlu bir görev. Bunun farkındayız. Ama inanıyorum ki birlikte her sektörü ayrı ayrı değerlendirerek, ayrı ayrı çalıştaylar yaparak Türkiye'yi beraberce ortaya konmuş olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaştıracağız. Ne kadar yaklaştırabilirsek o kadar insan bundan mutluluk ve gurur duyacak. O yüzden hep beraber çok çalışmalıyız. Amacımız Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni, ihracatçımızı iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak. Bu gelecekle ilgili ortaya konulacak olan tüm çalışmalar beraberce, istişareyle yapılması gereken çalışmalar. TİM olarak bunu yapmaya çalışacağız. TİM, büyük bir aile. Görevimiz zor ama zoru başarmak en güzel şeylerden bir tanesidir" diye konuştu. - İSTANBUL