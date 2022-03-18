Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

18.03.2022 10:22
Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 2 ayında 1 milyar 813 milyon 397 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın 2 ayında 1 milyar 813 milyon 397 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yönetiminde Gaziantep'te bir araya geldi.

Altunkaya konuşmasında, savaşların ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Bu savaştan dolayı dünya ekonomisinin olumsuz etkilendiğini, şartların ağırlaşmasına bağlı olarak yükselen ürün fiyatlarıyla insanlığın ekonomik yönden zorlu bir sürece girdiğini dile getiren Altunkaya, Türkiye'nin hem dünya barışı hem de ticareti için kilit görev üstlendiğini ifade etti.

Sektörlerinin yılın ilk 2 ayında 1 milyar 813 milyon 397 bin dolar ihracata imza attığını ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde mal grupları arasında ilk sıralarda 363 milyon 147 bin dolarla pastacılık ürünleri, 339 milyon 679 bin dolarla değirmencilik ürünleri ve 331 milyon 127 bin dolarla bitkisel yağlar yer aldı. Ürün bazlı ise ilk sırada 218 milyon 116 bin dolarla buğday unu bulunuyor. Bu ürün 179 milyon 919 bin dolarla ay çiçek yağı ve 131 milyon 960 bin dolarla makarna takip etti. En çok ürün 360 milyon 123 bin dolarla Irak'a gönderildi. Irak'ı 113 milyon 87 bin dolarla ABD, 98 milyon 834 bin dolarla Suriye ve 66 milyon 788 bin dolarla Libya izledi. Mevcut yaşanan sorunların çözümü halinde belirlediğimiz 2022 yılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyoruz."

Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat
Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hububat ve bakliyat sektöründen 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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