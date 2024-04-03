TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre ihracat talebi ve pazar dayanıklılığı düşüş gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün (İPM) şubat ayı sonuçlarında İhracat Talep Endeksi 100,1 puana, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puana geriledi.
TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi yaratan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçları paylaşıldı.
Buna göre, şubatta İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi'nde düşüş görüldü. İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 0,1 azalışla 100,1 oldu.
Ocak ayında küresel çapta parasal sıkılaşma adımlarında sona yaklaşılması beklentisiyle hızlı yükselen ekonomik güven, gevşeme adımlarının ötelenmesiyle normal seyrine dönerek talep koşullarını uzun dönem referans değerine yaklaştırdı.
Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen Pazar Dayanıklılık Endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalışla 99,4 oldu.
Jeopolitik risklerde bir artış gözlemlenmemesine karşın genişleyici para politikası adımlarının gecikmesi ve enflasyonun baskılanamaması sonucu ihracat pazarları genelinde risklerin sınırlı seviyede arttığı gözlendi.
"İPM, önemli bir boşluğu doldurdu"
Açıklamada TİM İPM şubat sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer alan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatta, 375 milyar dolarlık 2028 hedefine ulaşabilmek için pazarlardaki gelişmeleri anlık olarak takip etmek gerektiğini bildirdi.
İkincisi yayımlanan İPM ile pazarlardaki talep koşullarını ve siyasi ve iktisadi risk konjonktürünü kolayca izleyebildiklerini belirten Gültepe, "TİM-İPM içinde İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi yer alıyor. İhracat Talep Endeksi ile pazarlarımızdaki talebin hem genel durumunu hem de sektör ve ülke özelindeki tabloyu görebiliyoruz. Pazar Dayanıklılık Endeksi ile de pazarlarımızda risklerin genel durumunun yanında sektör ve ülke bazında gidişatı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gültepe, ihracatçıların daha ilkinde İPM'ye gösterdikleri büyük ilginin önemli bir boşluğu doldurduklarını gösterdiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İPM içinde yer alan İhracat Talep Endeksi şubatta ocak ayına göre yüzde 0,9 düşüşle 100,1 puan oldu. Yani yüzde 0,9'luk düşüşe rağmen talep koşullarının şubat ayında istikrarını koruduğunu söyleyebiliriz. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puana gerileyerek referans değerin altında kaldı. Bu sonucun genişleyici para politikası adımlarının gecikmesi ve enflasyonun baskılanamamasından kaynaklandığını değerlendiriyoruz. 2024 yılının geneli için talep koşullarında iyileşme bekliyoruz. Ancak riskler konusunda tahmini daha zor bir tablo ile karşı karşıyayız."
Son Dakika › Ekonomi › TİM İhracat Pazar Monitörü'ne göre ihracat talebi ve pazar dayanıklılığı düşüş gösterdi - Son Dakika
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