TİM, Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TİM, Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM listesine adını yazdıran Samsunlu 9 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Samsun, 9 firmayla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 1000 firması arasında yer aldı. Samsunlu firmaların ihracatı, ilin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 64'ünü karşıladı.

10.06.2024 11:52
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TİM listesine adını yazdıran Samsunlu 9 firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

TİM'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği İlk 1000 İhracatçı Raporu açıklandı. 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu listeye Samsun 9 firmayla girmeyi başardı. Açıklanan raporda 216 milyon 359 bin 720,90 dolarlık ihracatıyla Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. listede 123'üncü sırada yer alırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. de 127 milyon 286 bin 355,58 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 210'uncu oldu. Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. ise 105 milyon 155 bin 523,90 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 267'nci sırada, Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. Anonim Şti. de 101 milyon 232 bin 65,38 dolarlık ihracatıyla 282'nci basamakta yer aldı. Samsun'u gururlandıran diğer markalarından Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. yaptığı 75 milyon 195 bin 321,50 dolarlık ihracatıyla listede 383'üncü sırada kendine yer bulurken, Unsan-Un San. ve Tic. A.Ş. de yaptığı 63 milyon 603 bin 639.77 dolarlık ihracatıyla Türkiye listesinde 456'ncı oldu. Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. de, yaptığı 55 milyon 742 bin 865.41 dolarlık ihracatıyla Türkiye sıralamasında 531'inci sırada yer almayı başardı. İsminin açıklanmasını istemeyen Samsunlu bir firma da geçen yıl yaptığı 32 milyon 704 bin 990,75 dolarlık ihracatıyla listeye 934'üncü sıradan girerken, Samsun'un bir başka markası Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. de 31 milyon 723 bin 629,59 dolarlık ihracatıyla 968'inci sıradan adını listeye yazdırdı.

Murzioğlu: "Samsun adına gurur verici"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada, TİM'in açıkladığı, 2023 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firması' listesinde yer alan Samsunlu firmaları başarılarından ötürü kutladı. Samsun'un ekonomik büyümesini destekleyen firmaların elde ettiği bu başarının şehir için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Murzioğlu, "Öncelikle Türkiye'nin dev firmaları arasında kendilerine yer bulan tüm firmalarımızın işverenlerini ve emekçilerini kutluyorum. Böylesine önemli bir listede, 9 firmayla temsil ediliyor olmak Samsun adına gurur vericidir. Listeye giren firmalarımız yaptıkları ihracatla, ilimizin 2023 yılı ihracatının yaklaşık yüzde 64'ünü karşıladılar. Kentimizin üreten, katma değer oluşturan firmalarının başarıları takdire şayandır. Gönül isterdi ki bu listede daha çok Samsunlu firma olsun. Bizler ihracatın kalkınmada ne denli önemli faktör olduğunun farkındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, 7/24 kesintisiz belge hizmetimizle ve yetiştirdiğimiz dış ticaret uzmanlarımızla şehrimizin ihracatını geliştirmenin çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gücümüzle sanayicilerimizin yanında, katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TİM, Türkiye'nin ilk 1000 firmasını açıkladı - Son Dakika

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