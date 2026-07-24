Tiryaki Agro'dan Cibuti'de Liman Projesi - Son Dakika
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Tiryaki Agro'dan Cibuti'de Liman Projesi

Tiryaki Agro\'dan Cibuti\'de Liman Projesi
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Tiryaki Agro, Cibuti'de Tadjourah Limanı'nın geliştirilmesi için DPFZA ile mutabakata imza attı.

Tiryaki Agro, Afrika ülkesi Cibuti'de liman projesi için mutabakata imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro, Doğu Afrika'daki uzun vadeli büyüme stratejisini sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, Afrika Boynuzu'nun ticaret kapılarından Tadjourah Limanı'nın geliştirilmesi için Cibuti Limanlar ve Serbest Bölgeler İdaresi (Djibouti Ports and Free Zones Authority-DPFZA) ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, limanın modernizasyonu, lojistik ve depolama kapasitesinin artırılmasıyla gelecekteki işletme modelinin oluşturulmasına yönelik teknik, ticari ve operasyonel çalışmalar için taraflar arasında işbirliği zemini oluşturuyor.

Mutabakat kapsamında Tiryaki Agro ve DPFZA, Tadjourah Limanı'nın uzun vadeli gelişimine yönelik fizibilite çalışmalarını yürütecek.

Sürecin başarıyla tamamlanması halinde proje, liman altyapısının geliştirilmesini, tarımsal ve dökme yük elleçleme kapasitesinin artırılmasını, depolama ve lojistik altyapısının güçlendirilmesini ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasını öngörüyor.

Mutabakat zaptı ayrıca, tarafların limanın yönetimi ve işletilmesine ilişkin uzun vadeli bir imtiyaz anlaşmasını müzakere edilmesini kapsıyor.

Söz konusu işbirliği, Uluslararası Finans Kurumunun (IFC), Cibuti'nin Afrika Boynuzu'ndaki bölgesel ticaret ve gıda güvenliği için lojistik rolünü güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tiryaki Agro ile geliştirdiği ortaklığın devamı niteliğini taşıyor.

IFC'nin fizibilite, planlama ve paydaş yönetimine yönelik desteği, projenin bu önemli adımın temellerinin oluşturulmasına katkı sağladı.

Babülmendep Boğazı üzerinde yer alan Cibuti, Afrika, Orta Doğu ve küresel pazarları birbirine bağlayan stratejik konumuyla Afrika Boynuzu'nun önemli lojistik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tadjourah Limanı'nın geliştirilmesiyle, Etiyopya başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik ticaret akışının güçlendirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi, tedarik zinciri dayanıklılığının artırılması ve Doğu Afrika'nın küresel ticaret ağlarıyla bağlantısının artırılması hedefleniyor.

Proje aynı zamanda şirketin pazarlarda büyüme stratejisinin halkalarından birini oluştururken, Doğu Afrika'daki uzun vadeli varlığını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor.

Şirketin tarım ürünleri tedarik zinciri, lojistik, depolama ve uluslararası ticaret alanlarındaki uzmanlığı, Tadjourah Limanı'nın gelecekteki gelişim potansiyeline katkı sağlayacak unsurlar arasında yer alıyor.

Anlaşma, tarafların ilerleyen dönemde yatırım modeli, teknik fizibilite ve işletme yapısına ilişkin çalışmaları birlikte yürütmeleri için temel oluşturuyor.

Sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından Tadjourah Limanı'nın, Afrika Boynuzu'nda tarım ticareti, lojistik ve tedarik zincirleri açısından bölgenin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmesi planlanıyor.

"Mutabakat, uzun vadeli vizyonumuz açısından önemli dönüm noktası"

Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, mutabakatın imzalanmasının, Cibuti'ye yönelik uzun vadeli vizyonları açısından önemli dönüm noktası olduğunu belirtti.

İşbirliğinin, Tadjourah Limanı'nın bölgesel ticaret ve lojistik geçidi rolüne katkı sağlayacağını aktaran Tiryakioğlu, "İşbirliğini, Cibuti Hükümeti, Cibuti Limanlar ve Serbest Bölgeler İdaresi ile IFC'nin değerli katkılarıyla hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Projenin sonraki aşamalarında da bölgesel ticareti, gıda güvenliğini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı destekleyecek çalışmalarımızı birlikte yürütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cibuti, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryaki Agro'dan Cibuti'de Liman Projesi - Son Dakika

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