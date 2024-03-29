Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi

barbaros hayrettin paşa:

Bir seçim oluyor diye herşeye zam gelicek söylentileri nasıl bir ülke oldu nasıl bir yönetilme şekli yazık Hiç bir ülkede olmayan enflasyon ülkemizde demekki birileri zenginligine zenginlik katıyor ama ülkeyi nereye götürdügü umrunda bile degil.