TİSK Başkanı Akkol, "Asgari ücrete zam oranı ne olacak?" sorusunu yanıtladı: İşverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız - Son Dakika
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TİSK Başkanı Akkol, "Asgari ücrete zam oranı ne olacak?" sorusunu yanıtladı: İşverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız

01.12.2022 15:05

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücrete zam oranı ne olacak?" sorusuna, "Son 2 asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Bu ortak mutabakatın bu dönem için de de devam etmesini istiyoruz. Biz işverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız" yanıtını verdi.

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında maraton başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları arasında bugün kritik bir zirve gerçekleşecek.

"İŞVERENLER OLARAK TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAYA HAZIRIZ"

Toplantı öncesinde basın mensuplarının yönelttiği "Asgari ücrete zam oranı ne olacak?" sorusuna yanıt ceren TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, konunun konuşulmasının şu an için çok erken olduğunu ifade ederek "Son 2 asgari ücretteki üçlü atılan imzayı çok önemsiyorum. Bu ortak mutabakatın bu dönem için de de devam etmesini istiyoruz. Biz işverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

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Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takviminin belirleneceği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Asgari ücret mesaisi başlıyor Asgari ücret mesaisi başlıyor

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Son Dakika Ekonomi TİSK Başkanı Akkol, 'Asgari ücrete zam oranı ne olacak?' sorusunu yanıtladı: İşverenler olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız - Son Dakika


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