Tivibu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni Yayınlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Tivibu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni Yayınlayacak

Türk Telekom'un Tivibu platformu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalini canlı yayınlayacak.

02.05.2025 13:00
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarını canlı yayınla sporseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak organizasyonda yarı final mücadeleleri 3 Mayıs'ta, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Vakıfbank, ilk maçında İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 3 Mayıs'ta 19.00'da Tivibu Spor 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Vakıfbank, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yedinci kez şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

Son sekiz sezonda dört kez şampiyon olan sarı-siyahlı ekip, bugüne kadar altı kez kupayı müzesine götürdü. Bu sezon play-off etabında Fenerbahçe Medicana'yı altın sette eleyerek Dörtlü Final'e kalan Vakıfbank, güçlü rakibi Savino Del Bene Scandicci karşısında finale çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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