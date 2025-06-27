Tivibu, Yeni Filmler ve Dizilerle Genişliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tivibu, Yeni Filmler ve Dizilerle Genişliyor

27.06.2025 11:25
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Tivibu, haziran ayında yeni filmler ve diziler ekleyerek içerik yelpazesini genişletti.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında film ve dizi arşivine yeni yapımlar ekleyerek içerik yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu kullanıcıları artık "Transformers: Canavarların Yükselişi", "Kayara", "Hilal Şehri" ve "Harold ve Mor Tebeşir" gibi farklı türlerdeki filmlerin yanı sıra, "Mad Men", "The Pact" ve "Nurses" gibi dizileri de izleme imkanı buluyor.

Transformers evreninde geçen "Canavarların Yükselişi" filmi, Otobotlar ve Decepticonlar arasındaki mücadeleye yeni Transformer türlerinin katılmasıyla seriye farklı bir boyut kazandırıyor.

Kayara filmi ise, İnka İmparatorluğu'nda yalnızca erkeklerden oluşan elçi grubuna katılmak isteyen genç bir kızın öyküsünü ele alıyor. Yapım, geleneksel toplumsal rollerin dışında bir anlatı sunuyor.

Yönetmenliğini R. J. Collins'ın üstlendiği ve senaryosunu senarist Rich Ronat'ın yazdığı Amerikan suç-gerilim filmi Hilal Şehri ise güneydeki küçük bir kasabayı hedef alan acımasız bir seri katilin mankenlere takıntılı olmasını ve diğer kasaba halkını paranoyaya sürüklemesini konu alıyor.

Filmin başrollerini Amerikalı aktör Esai Morales, Terrence Howard ve Nicky Whelan paylaşıyor.

Harold ve Mor Tebeşir daha kapsamlı bir anlatım sunuyor

Amerikalı yazar Crockett Johnson'ın 1955 tarihli çocuk kitabından beyaz perdeye uyarlanan Harold ve Mor Tebeşir ise 2024 versiyonunda orijinal hikayeyi derinleştirerek daha kapsamlı bir anlatım sunuyor. Yapım, Harold'ın çizdiği her şeyin gerçeğe dönüşmesini konu alıyor.

Tivibu, The Pact, Ascension,Cardinal, Cold Courage, Klondike, Mad Men, Mary Kills People ve Nurses gibi birçok diziyi de platforma dahil ediliyor.

The Pact dizisi, hikayesi, oyuncu kadrosu, farklı karakterleri ve hikayeleri ile Tivibu platformunda izleyicilere sunuluyor.

Amerikan televizyon drama dizisi Mad Men ise 1960'ların reklam dünyasını ekrana taşıyor. Dizi dönemin toplumsal dönüşümlerini Don Draper'ın karmaşık dünyası üzerinden anlatıyor.

Kaynak: AA

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