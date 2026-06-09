TKDK, IPARD III Programı ile 30 Milyon Avro Destek Sağlayacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 2021-2027 IPARD III Programı kapsamında On Birinci Başvuru Çağrı İlanını yayımladı. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK tarafından 2 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen çağrı kapsamında, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara toplam 30 milyon Avro bütçe ayrıldı.

Kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi, tarımsal sanayinin güçlendirilmesi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla hayata geçirilen destek programı kapsamında, yatırımcılara uygun harcamalar karşılığında yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda geri ödemesiz hibe desteği sağlanacak.

IPARD III Dönemi 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, Türkiye genelindeki 81 ilin tamamından proje başvurusu kabul edilecek. Destekler, "M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbiri altında kullandırılacak.

Çağrı kapsamında süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile yumurtanın işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecek.

Destekler kapsamında yapım işleri, makine ve ekipman alımları, hizmet alımları ile görünürlük harcamaları için hazırlanan projeler başvuru yapabilecek. Böylece işletmelerin modernizasyonu, üretim kapasitelerinin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacak. Online Proje Başvuru Sistemi ise 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de kapatılacak. Proje dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 20 Temmuz 2026 saat 18.00 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Çağrı kapsamında hazırlanacak projelerde yatırım süreleri de belirlendi. Buna göre yapım işi içermeyen yatırımların en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımların ise en fazla 18 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.

TKDK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tedbir kapsamında IPARD I, IPARD II ve IPARD III program dönemleri boyunca her bir yararlanıcının faydalanabileceği toplam maksimum uygun harcama tutarının 3 milyon Avro ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Öte yandan programın sıralama kriterlerinde de güncellemeye gidildi. Başvuru sahibinin kadın olması kriterine ek olarak, ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 59 arasında olan kişilere yönelik düzenleme yapıldığı bildirildi. Buna göre başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişinin kadın ya da belirtilen oranda ortopedik engelli olması ve en az yüzde 50 ortaklık payına sahip bulunması halinde ilgili sıralama kriterinden yararlanılabilecek.

TKDK yetkilileri, çağrı kapsamında alınan başvuruların toplam destek tutarının ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında yer alan sıralama kriterleri doğrultusunda değerlendirme yapılacağını ve bütçenin yeterli olduğu sayıdaki projenin incelemeye alınacağını belirtti.

Başvuru yapmak isteyen yatırımcıların, başvuru kuralları ve gerekli belgeleri içeren IPARD III Programı On Birinci Başvuru Çağrı Rehberi'ni incelemeleri gerektiği ifade edilirken, çağrı sürecine ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmelerin TKDK tarafından yayımlanmaya devam edeceği kaydedildi. - ERZURUM