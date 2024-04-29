TKYB, yılın ilk üç ayında aktiflerini yüzde 38 artırdı

Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) yılın ilk üç ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 141,6 milyar lira seviyesine taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2024 yılının ilk üç ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Banka, 2024 yılının ilk üç ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 141,6 milyar liraya yükseltti.

Bankanın net karı ise yüzde 56 artışla 1 milyar 34 milyon liraya yükselirken, kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artışla 87 milyar liraya ulaştı.

Bankanın 2024 yılı Mart ayı sonunda ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 44,5 seviyesinde gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,99 düzeyinde seyretti.

"50 milyon dolar tutarında finansman sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'deki sanayi sektörünün karbon emisyonu azaltımı projelerini desteklemek amacıyla Dünya Bankası (IBRD) ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 200 milyon dolar ve 200 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Öztop, Dünya Bankası ile imzaladıkları bu anlaşma ile metal, kimya, çimento başta olmak üzere karbon salınımı yüksek endüstrilerde yapılacak yatırımları uzun vadeli finansman ile destekleyeceklerini aktararak, "İslam Kalkınma Bankasından (IKB) gıda güvenliği ve tarımsal sanayi alanında kullanılmak üzere 100 milyon dolar, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonundan (OFID) Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile gıda güvenliği ve tarımsal sanayi alanında kullanılmak üzere 50 milyon dolar tutarında finansman sağladık. IKB grubu içerisinde yer alan Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kuruluşundan (ITFC) ticaret finansmanı için 100 milyon dolar finansman sağlanmasına ilişkin anlaşma ise imza aşamasında. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine doğrudan katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında yenilikçi çözümler buluyoruz"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak birleşme ve satın alma danışmanlığı faaliyetleri kapsamında farklı sektörlerde faaliyet gösteren kamu kurumları ile özel sektör şirketlerine katma değer sağlama hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Öztop, şu bilgileri paylaştı:

"Bankamız 2023 yılında münhasır finansal danışman olarak çalışmaya başladığı Traçim Çimento San. ve Tic. AŞ'nin, AC Çimento AŞ tarafından satın alımı işlemini 2024 yılının Mart ayında başarıyla tamamladı. Gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Bankamızın 2019 yılından bu zamana yatırım bankacılığı alanında tamamladığı 21. birleşme ve satın alma işlemi olmuştur. Bankamız, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, seçili enerji santrallerinin ve limanların özelleştirilmesine ilişkin projeler kapsamında finansal danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmiştir."

Yatırım bankacığı faaliyetleri kapsamında çalıştıkları yenilikçi ürünlerin altını çizen Öztop, "Halka arz faaliyetleri kapsamında, Banka olarak Oba Makarna'nın 3,8 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzında lider olarak yer aldık. Bankamız, tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin Tarım'ın Türkiye'de bir ilk olan 30 milyon TL tutarındaki buğday fiyatına endeksli sukuk ihracını gerçekleştirdi. Yine Tarfin Tarım'ın 70 milyon TL tutarlı sukuk ihracına, Türkiye'nin gıda güvenliği ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği için de önemli bir adım olan CarrefourSA'nın 200 milyon TL tutarlı sukuk ihracına aracılık ettik. Ayrıca Bankamız, her dönem olduğu gibi bu dönemde de özel ve kamu kuruluşlarına sağlamış olduğu yatırım bankacılığı alanındaki hizmetlerine başarıyla devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Kalkınma Fonu ile girişim ekosisteminde önemli bir rol üstlenmeye devam edecek"

Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu ile Türkiye'deki girişim ekosistemini desteklemeyi ve büyütmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı.

Bankanın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonunun, alt fonu TÜBİTAK BİGG Fonu üzerinden TÜBİTAK'tan mükemmellik mührü almış 133 şirkete doğrudan yatırım yapıldığını ifade eden Öztop, şunları kaydetti:

"Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki diğer fonumuz Invest 101 aracılığıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde siber güvenlik alanında faaliyet gösteren FenixPyre'ye (eski ismi ile Datanchor) ve insan kaynakları teknolojileri alanında faaliyet gösteren İdenfit'e doğrudan yapıldı. TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımları haricinde, Türkiye Kalkınma Fonu'nun doğrudan yatırım portföyündeki şirket sayısı 22'ye yükseldi. Tohum öncesi aşamadan olgunluk sürecine kadar olan tüm iş döngülerinde şirketleri destekleyebilen çeşitlendirilmiş alt fonlarıyla Türkiye Kalkınma Fonu, son dönemde yaptığı yatırımlarla girişimcilik ekosisteminin gelişiminde öncü rol üstlenmeye devam edecek."