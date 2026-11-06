TMO, ÇKS suistimalinde üreticiye 2 yıl fındık alım yasağı getirecek - Son Dakika
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TMO, ÇKS suistimalinde üreticiye 2 yıl fındık alım yasağı getirecek

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TMO, tüccar ve manavların üreticilere ait ÇKS belgeleriyle fındık satmasının yasak olduğunu bildirdi. ÇKS belgesini bu amaçla kullandıran üreticiden 2 yıl kabuklu fındık alımı yapılmayacak, somut bulguda Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı tüccarların üreticilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini kullanarak TMO'ya fındık satmaya çalıştığının tespit edildiğini, üretici adına hareket edilerek ticari kazanç sağlanmasına ve alım sürecinin istismar edilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ofisin fındık piyasasında istikrarı sağlamak, üreticilerin pazarlama, depolama ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kabuklu fındık alım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kabuklu fındık alımları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 152 bin üreticiden 190 bin ton alım yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, üreticilerin TMO'ya en az 50 bin ton daha kabuklu fındık satacağının öngörüldüğü ifade edildi.

Son dönemde bazı tüccar ve manavların üreticilere ait ÇKS belgelerini kullanarak TMO'ya fındık satmaya teşebbüs ettikleri yönünde duyumlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüccar ve manavların piyasadan satın aldıkları fındığı, üreticilere ait ÇKS belgelerini kullanarak kendi ürünü gibi TMO'ya satmaları yasaktır. TMO'nun alım politikası, doğrudan üreticiyi desteklemek ve üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamak üzerine kuruludur. Üreticiye yönelik destek mekanizmasının amacı dışında kullanılmasına, üretici adına hareket edilerek ticari kazanç sağlanmasına ve alım sürecinin bu şekilde istismar edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu kapsamda, üreticilere ait ÇKS belgelerini kullanarak TMO'ya ürün satışı gerçekleştirmeye çalışan veya bu işlemlere aracılık eden tüccar ve manavlar ile ÇKS belgelerini bu amaçla kullandıran üreticiler hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler başlatılacak. Ayrıca ÇKS kaydını bu amaçla bilerek kullandırdığı tespit edilen üreticilerden 2 yıl süreyle TMO tarafından kabuklu fındık alımı yapılmayacak."

Somut bulgulara ulaşılması halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirilen açıklamada, TMO'nun üreticilerin yanında olmaya devam ederek 31 Aralık'a kadar ürün arzı bulunduğu sürece üreticilerden kabuklu fındık alımlarını sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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