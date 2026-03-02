TMO'dan Kabuklu Fındık Açıklaması - Son Dakika
02.03.2026 16:54
TMO, kabuklu fındık satışı olmadığını ve eski fındıkların kavrularak satıldığını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), halihazırda kabuklu fındık satışı ve satış hazırlıklarının bulunmadığını bildirdi.

TMO'dan, fındık satışlarıyla ilgili yazılı basın, internet siteleri ve sosyal medyada yer alan gerçekle ilgisi olmayan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Ofisin, stoklarında bulundurduğu kabuklu fındıklardan çeşitli imalatlar yaptırarak elde ettiği fındık ve fındık mamullerini, başta TMO iş yerleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, Ziraat odaları, Tarım Kredi Marketleri ve PTTAVM üzerinden satışını yaparak, tüketicilere makul fiyatlarla ulaştırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son uygulamamızda ise TMO stoklarında sınırlı miktarda bulunan eski yıllara ait fındıkların ekonomik değerinin korunması amacıyla kavrularak, iç piyasaya sunulması için Sakarya Başmüdürlüğümüz görevlendirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen kavrulmuş fındıkların kilosunun 750 liraya tüm satış yerlerinden, 50 kilogram çuvallı olarak ise kilosu 700 liradan sadece Sakarya Başmüdürlüğünden satışı yapılmaktadır. TMO'nun arz ettiği sınırlı miktardaki kavrulmuş fındık satış fiyatlarının, elinde fındık bulunan bazı firmaların öne sürdüğü gibi piyasaya olumsuz hiçbir tesiri bulunmamaktadır ve isteyen herkes için de satışa açıktır. Halihazırda kabuklu fındık satışı ve satış hazırlığımız bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

