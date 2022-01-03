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TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı - Son Dakika

TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı

03.01.2022 11:52
TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını duyurdu. TMO, 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edeceklerini de kaydetti.

Yeni zamlarla birlikte, besici ve yetiştiricilere 2050 TL/Ton'dan satılan arpa fiyatı ocak ayı itibariyle 2550 TL/Ton'a, un ve bulgur fabrikalarına 2625-2675 TL/Ton'dan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3225 – 3275 TL/Ton'a çıktı.

TMO ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını belirtti ve şu açıklamalarda bulundu:

Artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren 'Yem Regülasyon Çalışması' kapsamında satışlara başlanmış, eylül ayı itibariyle de 'Un Regülasyon Çalışması' kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır.

2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2 bin 550 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize, ekmeklik buğday satışlarımız 3 bin 275-3 bin 225 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına, makarnalık buğday satışlarımız 3 bin 950-3 bin 900 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına, mısır satışlarımız 2 bin 950 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) ve büyükbaş yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) yönelik yapılacaktır."

BAŞVURU TARİHLERİ

Öte yandan açıklamada, başvuru tarihleri de verildi:

Arpa, buğday ve mısır satışlarımız için başvurular 3 Ocak-12 Ocak 2022 (dahil) tarihleri arasında alınacak. Liman iş yerlerimizden besici ve yetiştiricilerimize yapılacak arpa satışları 'Elektronik Satış Platformu' üzerinden, iç merkezlerdeki arpa satışları için ise TMO başmüdürlükleri/şube müdürlükleri vasıtasıyla yapılacaktır.

Mısır stoklarına tüm başvurular, TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılabilecek. Buğday satışlarında ise ağırlıklı olarak Elektronik Satış Platformu üzerinden başvurular alınacak. Un fabrikaları, fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (3 Ocak-12 Ocak 2022 saat 17:00'a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır.

Ocak ayında satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ocak 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir. Ocak ayında tahsis yapılan başvuru sahiplerinden 26 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar parasını yatırmış olanlara ocak ayı fiyatlarıyla 18 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar teslimat yapılabilecektir."

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Son Dakika Ekonomi TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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