TMO, fındık alımlarında kriterleri yükseltti, 230 bin ton için randevu oluşturdu

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) üreticilerin ürününün heba olmaması için gerekli hamlelerin yapıldığını söyledi.

Akça, odada düzenlediği basın toplantısında, TMO'nun 24 Ağustos'ta başladığı fındık alımlarına devam ettiğini belirtti.

TMO'nun, üreticilerin ürününün heba olmaması için gerekli hamleleri yaptığını ifade eden Akça, çalışmaların başarılı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Akça, TMO'nun belirlediği bazı kriterleri biraz daha yukarı çekerek üreticilerin mağdur olmaması için adım attığına dikkati çekerek, "Bu hamlelerin atılmasında ziraat odalarımızın da katkısı oldu. Bunu dikkate alan TMO yetkilileri kriterleri biraz daha yukarı çıkardı. Bu durum üreticilerimiz için çok önemli kazanım oldu." dedi.

TMO'nun 21 günde üreticilerin ürün paralarını yatırdığına da işaret eden Akça, "Üreticinin yanında duran, garantörü olan, son dönemde artan talep doğrultusunda alım noktalarını artıran, yaklaşık 230 bin ton fındık alımı için üreticilerden randevu oluşturan TMO'ya üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki üreticinin yanındalar." değerlendirmesinde bulundu.