TMO fiyatları çiftçi ve piyasa beklentisini karşıladı

02.06.2026 14:43
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi: - "Dünyada fiyatların stabil gittiği, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir" - "TMO 2026 müdahil alım fiyatları, beklenen yüksek rekolteyle birlikte çiftçi gelirlerinde geçen yıla göre belirgin bir artışa işaret etmektedir"

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Yaşar Serpi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçi ve piyasa beklentisini karşıladığını belirterek, "Dünyada fiyatların stabil gittiği, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir." dedi.

Serpi, AA muhabirine, TMO'nun açıkladığı 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hububat alım fiyatının ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira olarak tespit edildiğini anımsatan Serpi, Ulusal Hububat Konseyine göre hububat alım fiyatlarının piyasa beklentisini karşıladığını söyledi.

Serpi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteğiyle birlikte dekar başına 980 lira ödeneceğini belirterek, "Bu miktar, ülke verimleri dikkate alındığında ton başına 3 bin 14 lira olacaktır. Böylece, çiftçimizin eline ton başına ikinci grup ürünler için makarnalık ve ekmeklik buğdayda 19 bin 514 lira, arpada 15 bin 764 lira geçecektir." ifadesini kullandı.

"Yüksek rekolte çiftçi gelirlerinde belirgin bir artışa işaret"

Bu yıl üretim sezonunun verimli bir hasada işaret ettiğini dile getiren Serpi, 23 milyon ton buğday, 8,7 milyon ton da arpa rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Serpi, TMO'nun kendisine gelen her ürünü alacağını açıklamasının, üreticinin yanında olduğunu göstermesi açısından son derece değerli olduğunu belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 müdahil alım fiyatları, beklenen yüksek rekolteyle birlikte çiftçi gelirlerinde geçen yıla göre belirgin bir artışa işaret etmektedir." diye konuştu.

"Ürün kalitesi serbest piyasada belirleyici bir etki oluşturacak"

Konsey olarak, piyasa dinamikleri ve Türkiye'nin mevcut hububat rekoltesini göz önüne alarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi ile sürekli diyalog içinde olduklarını söyleyen Serpi, şunları kaydetti:

"Fiyatların çiftçimizin üretim gücünü artırmasının, azmini teşvik etmesinin önemini dile getirdik. Dünyada fiyatların stabil gittiği, rekoltenin arttığı bu ortamda açıklanan fiyatla beraber piyasa beklentileri karşılanmış, hem çiftçi korunmuş hem de nihai tüketici gözetilmiştir. Ürün kalitesi, serbest piyasada belirleyici bir etki oluşturacaktır. Bu açıdan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a teşekkür ederiz. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı fiyatlar, müdahale fiyatları olduğu için alınan çeşitli tedbirlerle bunun piyasaya yansımaları farklı olacaktır."

Kaynak: AA

