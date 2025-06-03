TMO Fiyatları Çiftçiye Umut Veriyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının sanayiciyi hızlı hareket etmeye teşvik edeceğini ve bunun çiftçiye olumlu yansıyabileceğini ifade etti.

Doğru, AA muhabirine, TMO tarafından hububat alım fiyatının ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit edildiğini anımsattı.

Açıklanan fiyatın sanayiciyi hızlı hareket etmeye teşvik edeceğini ve bunun çiftçiye olumlu yansıyabileceğini belirten Doğru, "Verimin düşük olması nedeniyle piyasadaki fiyatın daha iyi olacağını ve TMO'ya çok fazla ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Açıklanan bu fiyat ile sanayici de piyasaya bu fiyatın altında giremeyeceğini görecek, aksi takdirde çiftçiden alamayacağı buğdayı kışın ofisten daha yüksek fiyatla alacağını anlayacağından piyasaya daha hızlı girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru, açıklanan fiyatlara prim desteğinin dahil olmadığını ifade ederek, "Bu fiyat, oluşacak piyasa koşullarına göre primle desteklenirse çiftçimizin eline kilogram başına 16 lira geçecek. Bu da çiftçimizi daha fazla tatmin edecektir." dedi.

Zirai dondan bölgedeki buğday ve arpa ekili alanların da etkilendiğini vurgulayan Doğru, hasat dönemi tamamlanmak üzere olan buğdayda rekoltenin 18 milyon tonun altına düşmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.