TMO, Manisa Turgutlu'da 2026 kuru üzüm alımına başladı; ilk gün 250 ton teslim bekleniyor - Son Dakika
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TMO, Manisa Turgutlu'da 2026 kuru üzüm alımına başladı; ilk gün 250 ton teslim bekleniyor

TMO, Manisa Turgutlu\'da 2026 kuru üzüm alımına başladı; ilk gün 250 ton teslim bekleniyor
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başladı. 15 Eylül'den itibaren randevu sistemiyle ürün teslim alınırken, ilk gün 250 randevu oluşturuldu ve 250 ton kuru üzüm teslim edilmesi bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başladı.

TMO eksperleri, 15 Eylül'den itibaren ilçedeki özel bir gıda işletmesinin tesislerinde, randevu sistemi üzerinden başvuru yapan üreticilerin ürünlerini teslim alıyor.

İlçede alımların ilk gününde 250 randevunun oluşturulduğu, 250 ton kuru üzümün TMO'ya teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Aralık ayı sonuna kadar sürecek alımlarda ürün teslimi için TMO'nun internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO, Manisa Turgutlu'da 2026 kuru üzüm alımına başladı; ilk gün 250 ton teslim bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO, Manisa Turgutlu'da 2026 kuru üzüm alımına başladı; ilk gün 250 ton teslim bekleniyor - Son Dakika
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