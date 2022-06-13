TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı - Son Dakika
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TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı

13.06.2022 13:15
TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday veren çiftçilere artı 1 TL, arpa verene ise artı 50 kuruş destek vereceğini açıkladı.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) buğday veren çiftçilere artı 1 TL, arpa verene ise artı 50 kuruş destek vereceğini açıkladı.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Bilecik'te buğday alımı uygulamalarına ilişkin düzenlenen toplantıda muhtarları ve çiftçileri bilgilendirildi. Bu seneki buğday fiyatı güzel açıklandığını anlatan Sevinen, "İlimizde her yıl olduğu gibi buğday alımı ile ilgili toplanmış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar bu sene toprak mahsulleri ofisi farklı bir uygulama yaptı. TMO'ya buğday veren çiftçilerimize artı 1 TL destek verecek. Gerçekten bu seneki buğday fiyatı güzel açıklandı. Bu sene çiftçimiz buğday ekiminde, gübre atımında, mazot fiyatlarında çok yükselişler oldu" dedi.

"TMO olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız"

TMO Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar ise, buğdayda artı 1 TL, arpada 50 kuruş olan desteğin nasıl alınacağını ve nasıl alınmayacağını anlatarak, "Burada küçük detaylar var herkesi ilgilendiren. Bizim buradaki hedefimiz hasat döneminde üreticinin ürününü en yüksek fiyattan satmasını sağlamak. TMO olarak üzerimize düşen görevleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen muhtarları bilgilendirme toplantısına, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, TMO Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, il genel meclis üyeler ve muhtarlar katıldı. - BİLECİK

TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı
TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı
TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı
TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TMO'nun buğday ve arpa üreticisi çiftçiye destekleri anlatıldı - Son Dakika
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