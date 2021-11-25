TMO: "TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın...
25.11.2021 00:58
TMO: "TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez...
TMO: "TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › TMO: 'TMO olarak un sanayimiz ile işbirliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın... - Son Dakika Ekonomi
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