TMO, Üreticilerden 2 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMO, Üreticilerden 2 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını duyurdu. Ülke genelindeki alım noktalarında yoğun bir şekilde yürütülen alım faaliyetleri kapsamında, üreticilerin TMO'ya vermek istediği ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpanın tamamı satın alınacak ve ürün bedeli periyodik olarak üreticilerin hesaplarına aktarılacak. TMO, alım faaliyetlerini sürdürerek üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

08.07.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'tan bugüne kadar üreticilerden 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alındığını bildirdi.

Ofisin sosyal medya hesabından hububat alımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Mayıs'ta başlanan "2024 Dönemi Hububat Alım Kampanyası" kapsamında, ülke genelindeki iş yerleri ve protokol imzalanan lisanslı depolar olmak üzere, 600'ün üzerindeki alım noktasında hububat alım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda üreticilerden bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde buğday ve arpa alımı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depolama itibarıyla bütün tedbirler alınmış ve hazırlıklar tamamlanmış olup üreticilerimizin TMO'ya vermek istediği ÇKS'ye kayıtlı buğday ve arpanın tamamı satın alınacaktır. Ürün bedeli ödemeleri periyodik olarak üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaktadır. Alım faaliyetlerimiz sürdürülecek olup tüm imkanlarımızla üreticilerimizin yanında olmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO, Üreticilerden 2 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:21:02. #1.13#
SON DAKİKA: TMO, Üreticilerden 2 Milyon Tonun Üzerinde Buğday ve Arpa Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement